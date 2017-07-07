美国债市：多数公债收益率攀升，就业数据强劲使升息押注保持不变

* 6月美国非农就业岗位增加22.2万个 * 公债收益率最初走低，后多数转升 * 10年期公债收益率触及逾八周高位 * 两年和三年期公债收益率持稳至走低，受美国薪资和失业率数据影 响 路透纽约7月7日 - 多数美国公债收益率周五上扬，长债收益率一度 触及数周高位，因美国就业数据强劲，足以支持市场维持全球央行货币政 策将收紧的预期。 美国6月就业报告公布后，市场交投震荡。公债收益率最初急跌，后 快速逆转走势。中长期公债收益率尾盘上扬，短债收益率持稳至小跌，但 长期而言仍处于高位。 美国劳工部报告，6月非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预期 的增加17.9万个。失业率小升至4.4%，因为找工作的人增加。 尽管薪资增长迟缓，但瑕不掩瑜，就业报告总体良好，分析师说，数 据并未改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内再次升息，并开始 逐步缩减资产负债表规模的预期。 多数公债收益率重拾始于上周的上行势头，市场预期美联储和欧洲央 行以及英国央行几乎会同步收紧货币政策，因欧洲央行和英国央行的总裁 暗示，他们将开始减弱政策的宽松度。 “就业数据并未导致美国债市的走向发生重大改变，”美银美林驻纽 约的美国利率策略部主管Shyam Rajan说，“我确信债市将再度转为被欧 洲情势所驱动。” 指标10年期公债收益率 触及逾八周高位2.398%。30年期 公债收益率 触及逾六周高位2.943%。 欧洲公债收益率也攀升，10年期德债收益率 触及18个月 高位0.58%。 美国10年期公债收益率有望创近四个月来最大两周升幅。30年期公债 收益率可能录得美国11月8日大选结束不久以来的最大两周升幅。 分析师称，较短期公债收率持稳至小跌，因就业报告中有一些令人失 望的瑕疵。 “公债收益率最初下跌，因薪资增幅较小，且失业率有所回升，”Ac tion Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说。 -----------------------1946 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-180/256 1.4031 -0.003 三年期公债 99-188/256 1.593 0.000 五年期公债 99-12/256 1.952 0.010 七年期公债 98-152/256 2.2187 0.013 10年期公债 99-228/256 2.3874 0.018 30年期公债 101-96/256 2.9305 0.026(完) (编译 母红; 审校 李军)