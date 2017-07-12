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美国债市：收益率下跌，此前美联储主席叶伦在国会作证
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#债券
2017年7月12日 / 晚上8点26分 / 1 天前

美国债市：收益率下跌，此前美联储主席叶伦在国会作证

2 分钟阅读

    * 叶伦称美联储或许不能升息“那么多”
    * 美债收益率跌至数周低位
    * 美国10年期公债标售结果好坏不一

    路透纽约7月12日 - 美债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会
(FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍
持谨慎看法。
    
    两年期美债收益率跌至三周低位，三年至10年期公债收益率跌至两周
低位。
    
    叶伦在向国会作证时称，美联储“无需进一步大幅升息”就能达到目
前中性联邦基金利率预估区间的低端。
    
    不过她指出，美国经济足够强健，能消化进一步缓慢升息和逐渐减少
美联储所持的巨量债券组合的影响。考虑到美联储2%的通胀目标，叶伦也
对薪资增长“较为缓慢”表示担心。
    
    “叶伦的国会讲话提醒交易员，在美联储制定利率政策时，通胀上升
的路径仍是一个不确定因素，”FTN　Financial利率策略师Jim Vogel称
。
    
    尾盘，指标10年期美债收益率           跌至2.302%，为两周来最
低，周二尾盘为2.362%，最新为2.319%。
    
    短期公债中，两年期公债收益率          最低跌至1.331%，为三周
低点，周二尾盘为1.379%，最新为1.347%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易
商预计美联储在12月政策会议上升息的几率为53%，低于叶伦讲话前的60%
。
    
    道明证券的一份研究报告称，对2018年升息步伐的预期也降温，从现
在到明年底，市场仅消化了一次升息。
    
    周三，美国财政部标售了200亿美元10年期公债，结果好坏不一。得
标利率为2.325%，预估为约2.323%。
    
    参与竞标总资金量为490亿美元，投标倍数为2.45，略低于上月的2.5
4，但与2.43的均值相符。
    
    -----------------------1931 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-208/256    1.347    -0.032
    三年期公债                99-232/256    1.5321    -0.043
    五年期公债                99-108/256    1.8724    -0.047
    七年期公债                99-36/256    2.1334    -0.052
    10年期公债              　100-128/256    2.3177    -0.044
    30年期公债                102-72/256    2.8853    -0.040(完) (编译 刘静；审校 母红)

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