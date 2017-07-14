美国债市：公债收益率降至数周低位，因疲弱数据抑制12月升息预期

* 美国6月CPI持平，零售销售下滑 * 美国消费者信心也减弱 * 美国数据公布后，12月升息预期降温 路透纽约7月14日 - 美国公债收益率周五跌至数周低位，因6月美国 通胀温和，且零售销售意外下滑，令今年稍后再度升息的预期降温。 指标10年期公债收益率，以及三年和七年期公债收益率跌至两周低位 ，对升息最敏感的两年期公债收益率触及三周最低。 美国6月消费者物价指数(CPI)持平，5月为下降0.1%。扣除食品和能 源成本的核心CPI小升0.1%，较上年同期增长1.7%，5月增幅相同。 美国6月零售销售也表现不佳，连续第二个月下降，降幅为0.2%。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场走势暗示，交易商预 计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月会议上加息至少25个基点的几 率为47%，低于周四收盘时的约55%。 Alliance Bernstein的高级分析师Eric Winograd仍认为，核心通胀 疲弱不足以改变美联储的升息路径。 “在9月会议前，还会有两个月的CPI和个人消费支出(PCE)物价指数 公布，因此，在做决定前，还有很多信息要消化，”Winograd说。 “因为我们认为美联储对通胀将从目前水平逐步回升的观点是正确的 。我仍认为，9月宣布缩表是可能的，12月再升息一次是基本情境假设。 ” 本月美国消费者信心也回落至93.1，上月为95.1，凸显周五美国经济 数据基调总体利空。 尾盘，美国10年期公债收益率 跌至2.324%，周四尾盘为2 .348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279%。 美国两年期公债收益率 跌至1.355%，周四为1.367%，盘中 触及三周低位1.323%。 周五数据公布后，短债与长债收益率差收窄。两年期与10年期公债收 益率差 报96.70个基点，为逾一周最窄。 收益率曲线趋缓，表明投资者买入长期公债，因不担心通胀。 -----------------------2005 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-204/256 1.3556 -0.011 三年期公债 99-224/256 1.5429 -0.019 五年期公债 99-120/256 1.8627 -0.028 七年期公债 99-40/256 2.1311 -0.027 10年期公债 100-112/256 2.3248 -0.023 30年期公债 101-184/256 2.9132 -0.010(完) (编译 母红; 审校 李军)