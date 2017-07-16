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重温稿-美国债市：公债收益率降至数周低位，因疲弱数据抑制12月升息预期
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2017年7月16日 / 晚上10点59分 / 1 天前

重温稿-美国债市：公债收益率降至数周低位，因疲弱数据抑制12月升息预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国6月CPI持平，零售销售下滑
    * 美国消费者信心也减弱
    * 美国数据公布后，12月升息预期降温

    路透纽约7月14日 - 美国公债收益率周五跌至数周低位，因6月美国
通胀温和，且零售销售意外下滑，令今年稍后再度升息的预期降温。
    
    指标10年期公债收益率，以及三年和七年期公债收益率跌至两周低位
，对升息最敏感的两年期公债收益率触及三周最低。
    
    美国6月消费者物价指数(CPI)持平，5月为下降0.1%。扣除食品和能
源成本的核心CPI小升0.1%，较上年同期增长1.7%，5月增幅相同。
    
    美国6月零售销售也表现不佳，连续第二个月下降，降幅为0.2%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场走势暗示，交易商预
计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月会议上加息至少25个基点的几
率为47%，低于周四收盘时的约55%。
    
    Alliance Bernstein的高级分析师Eric Winograd仍认为，核心通胀
疲弱不足以改变美联储的升息路径。

    “在9月会议前，还会有两个月的CPI和个人消费支出(PCE)物价指数
公布，因此，在做决定前，还有很多信息要消化，”Winograd说。

    “因为我们认为美联储对通胀将从目前水平逐步回升的观点是正确的
。我仍认为，9月宣布缩表是可能的，12月再升息一次是基本情境假设。
”
    
    本月美国消费者信心也回落至93.1，上月为95.1，凸显周五美国经济
数据基调总体利空。
    
    尾盘，美国10年期公债收益率           跌至2.324%，周四尾盘为2
.348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279%。 
    
    美国两年期公债收益率          跌至1.355%，周四为1.367%，盘中
触及三周低位1.323%。 

    周五数据公布后，短债与长债收益率差收窄。两年期与10年期公债收
益率差              报96.70个基点，为逾一周最窄。

    收益率曲线趋缓，表明投资者买入长期公债，因不担心通胀。
    
       -----------------------2005 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-204/256    1.3556    -0.011
    三年期公债                99-224/256    1.5429    -0.019
    五年期公债                99-120/256    1.8627    -0.028
    七年期公债                99-40/256     2.1311    -0.027
    10年期公债                100-112/256    2.3248   -0.023
    30年期公债                101-184/256    2.9132   -0.010(完) (编译 母红; 审校 李军)

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