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美国债市：收益率上涨，市场关注本周出炉的数据和季度再融资计划
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2017年7月31日 / 晚上7点19分 / 19 小时前

美国债市：收益率上涨，市场关注本周出炉的数据和季度再融资计划

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 市场聚焦周五出炉的就业数据
    * 财政部周三将宣布季度再融资计划

    路透纽约7月31日 - 美国公债收益率周一上涨，本周将发布诸多数据
，周五出炉的7月非农就业报告是重头戏，投资者还在等待周三发布的下
一季再融资计划。
    
    周一发布的数据显示，6月成屋待完成销售数据在连续三个月下跌后
反弹，但中西部地区工厂活动6月触及三年高位后本月放缓。
    
    市场关注周二发布的制造业数据，以及周四发布的非制造业数据，以
寻找美国经济强度的进一步迹象，但市场焦点仍是周五出炉的就业数据。
    
    “市场为本周晚些时候的许多风险事件做准备，”道明证券利率策略
师Gennadiy Goldberg称。
    
    财政部周三将宣布季度在融资计划，市场将仔细研究此计划，以寻找
一旦美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始减少公债购买，政府将如何弥
补因此留下的资金缺口的线索。
    
    投资者也将关注政府是否计划引入新的超长期公债，或者重新发行20
年期公债，美国财长努钦曾说过，20年期公债将对政府融资组合有利。
    
    “政府可能会在承诺发行超长期公债方面有所动作，或至少就他们的
想法给出指引，”NatWest Markets利率策略师Blake Gwinn称。
    
    指标10年期公债           价格下跌2/32，收益率报2.292%，高于
周五的2.287%。
    
    本周的经济数据如果不出大的意外，恐怕不会动摇美联储在未来几个
月减少资产负债表的路径，即便通胀仍保持低位。
    
    美联储上周三称，预计“在相对较短时间内”将开始缩减所持的巨量
公债。
    
    许多分析师和交易员预计，美联储将在9月会议上宣布缩表。
    
    -----------------------1834 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-02/32               1.351
    五年期公债                100-07/32  (-01/32)     1.832
    10年期公债                100-23/32  (-02/32)     2.292
    30年期公债                101-31/32  (-07/32)     2.901(完) (编译 刘静；审校 母红)

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