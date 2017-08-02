美国债市：长债收益率下跌，因财政部没有宣布发行超长期公债

* 财政部称仍考虑发行超长期公债 * 美债收益率曲线为7月26日以来最平 路透纽约8月2日 - 美国较长期公债收益率下跌，收益率曲线为一周 来最平，此前美国财政部没有宣布发行新长债，称仍在考虑发行超长期公 债。 财政部没有就何时可能决定发行超长期公债给出时间表，还称，已经 开始考虑如何增加发债，以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来减 少公债购买留下的缺口。 “他们看似将这个不得不作的艰难决定推迟至11月，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。 30年期公债 价格升2/32，收益率报2.85%，低于再融资计 划宣布前的2.88%。 五年期和30年期公债收益率差 缩窄至103个基点，为7 月26日以来最低。 因担心提高债务上限遭到反对，可能促使财政部没有在本季提高发债 规模。 “在这种情况下，当你认为你可能为避免超过上限不得不推后标售， 或者减少发债规模时，不增加发债规模是说得过去的，”Kohli称。 国会预算办公室称，美国议员需要在10月中前上调债务上限，以避免 债务违约。 财政部周一称，第四季的借贷规模可能扩大至5,010亿美元。 同时，第二季美国中性利率--经通胀调整的理论利率，即不会刺激也 不会限制经济的利率，跌至两年低位，可能使得联储近期不太可能再升息 。 “联储的立场变得中性，不是他们真的想这样，”DRW Trading市场 策略师Lou Brien称。 “如果未来几个月通胀下降，经济增长不佳，他们不可能再次升息， ”Brien称。 圣路易斯联储主席布拉德反对进一步升息，因升息可能会阻碍通胀， Market News International周三报道称。 克利夫兰联储主席梅斯特周三称，联储不应对通胀疲弱“反应过度” ，9月中会议前出炉的通胀数据，能够澄清通胀疲弱是否仅是暂时的。 -----------------------1827 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (-01/32) 1.363 五年期公债 100-09/32 (-03/32) 1.819 10年期公债 100-31/32 (-04/32) 2.264 30年期公债 103 (+02/32) 2.850(完) (编译 刘静；审校 母红)