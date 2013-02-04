《美国经济分析》公债收益率上升可能妨碍经济复苏

收益率迅速攀升,还会给希望借钱修建厂房,公路或招聘员工的企业和地方政府造成压力.与抵押贷款一样,公共和私人借款成本也与公债收益率息息相关.

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)上周抛售26亿美元债券.外界认为,选在此时抛售是因为最近美国公债收益率上涨.巴菲特素有善于发现转折点的声望.

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**又一次似曾相识**

不过,债市曾有过这种经历.过去两年里,债券收益率先是在第一季上涨,然后随着春季到来时的经济增长减速,以及欧债危机升温,收益率涨势消退.

"每年我们都会见到一波乐观情绪与一波悲观情绪.眼下,投资者还在乐观中."rudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示.

不过收益率温和上升,也不是所有人都会受损.银行利润率会改善,因为他们的短期借款成本可能还是会保持在零附近,得益于美联储料将维持超宽松货币政策直至2015年.

对于储户而言,利率上升也有利于他们的银行存款及货币市场共同基金,或许还能促使他们增加一些支出.

整体而言,分析师并不认为2013年收益率涨幅会超出温和的范畴.经济增长趋势依然不稳.就算激进一些的预估,也不会预期美联储将在2014年某个时候之前升息.

"债市还没到终场铃响,不过也快了."U.S. Bank Wealth Management的资深固定收益策略师Daniel Heckman称.(完) (编译 杜明霞/张若琪/程琳; 审校 王丽鑫/艾茂林/李爽)