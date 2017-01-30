美国债市：公债持稳，静待本周大批数据出炉和美联储会议

* 美联储1月会议将于周三结束

* 本周将出炉诸多数据，包括1月就业数据

* 微软发债打压长债

路透纽约1月30日 - 美债周一大多持稳，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于周二和周三召开政策会议，本周还将出炉诸多数据。长债受到抑制，因微软发行170亿美元债券。

周五将发布的1月就业报告将受到密切关注，以寻找美国经济强劲程度的新迹象，本周还将发布诸多制造业数据。

“本周很忙... 有一大批数据要发布，”Jefferies货币市场策略师Thomas Simons称。

但周一长期公债交投被微软 发债消息所主导，根据汤森路透旗下IFR，微软将发行三年期、五年期、七年期、10年期、20年期、30年期和40年期债券。

“今天主要受微软发债消息影响...此次发行将使市场充斥供应，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。

30年期公债 价格下跌14/32，收益率报3.08%，高于上周五的3.06%。

五年期和30年期公债收益率差 扩至115个基点，为12月14日以来最大。

指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.49%，高于上周五的2.48%。

预计美联储周三结束为期两天的会议后将维持利率不变。交易员寻找下次升息时机的新线索。这是美联储在特朗普1月20日宣誓就职以来的首个会议。(完)

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