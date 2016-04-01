焦点：美国公债创下四年半最佳季度表现 惟升势根基不稳

2011年9月20日，图为在首尔拍摄的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透纽约3月31日 - 美债市场有望创下四年半来最佳季度表现，但追根究底，大多数的升幅是因为大宗商品价格自多年低位反弹，使得投资人需要更多的通胀补偿。

周四指标10年期公债价格上涨16/32，收益率报1.774%，较周三下跌5.6个基点，10年期公债收益率第一季下跌50个基点，为自2012年第二季以来的最大季度跌幅。

根据Tradeweb，按通胀保值债券(TIPS)衡量的投资者10年通胀预期为1.63%，经通胀预期调整后的“实质”10年期公债收益率仅有0.17%，为5月以来最低。

当和通胀相比之后，美债的收益率如此之低，值得做这样的投资吗？

“纯粹以价值来看，并没有那样便宜，”东方汇理银行全球利率策略主管David Keeble表示。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，过去四周投资者已从美国公债为主要标的的基金中撤资29亿美元，资产降至1,052亿美元，为2月初以来最低水平。

但分析师称，另一方面，外资对美国公债的需求旺盛。

那么投资者将他们的资金转向何处呢？

多数资金进入通胀保值债券(TIPS)，以及风险较高但收益率也高的公司债和新兴市场债券。

这些债券从1月至2月中期受到打压，因有迹象显示中国经济放缓，而且油价跌至12年低点。

今年1-2月，焦虑的投资者将资金投入美国公债，获得了3.7%的收益。但巴克莱数据，自那以来，他们已损失0.7%。

**2011年以来最好的一季**

据美银美林编纂的一项指数，尽管近期美国公债表现逊色，但今年第一季仍取得3.01%的回报，为2011年第三季以来最高。

美国公债表现优于标准普尔500指数，后者同期内回报率为1.59%。

但本季度美国公债仍落后于通胀保值债券4.04%的回报率。

美债第一季初期表现轻松超过公司债和新兴市场债券，但近几周表现落后，因石油和工业产品价格从此前的挫跌中反弹。

**对冲通胀**

虽然美国经济远没有达到强劲的程度，不过看起来国内通胀最终将升向美联储2%的目标水平。

2月不计入食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.7%，去年的大部分时间则处于1.3%。该指数是美联储偏爱的通胀指标。

美联储主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。[nL3S1714JL]有分析师认为，从中可以看出美联储或会容忍通胀率升破2%。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Keeble称，“一些人认为通胀风险偏于上档。”

贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill本周推荐通胀保值债券、黄金和其他可以提供通胀保护的资产。

现货金本季度有望录得16%的涨幅，这将是近30年来最大季度涨幅。(完)