《美国债市分析》债券投资的黏性比很多人想象的都要强

**保持流动性**

1月股票基金的资金大举流入情况引人猜测,越来越多的投资者在转向股票.不过债券基金的新资金流入情况也很强劲.

美国投资公司协会(ICI)数据显示,投资者在1月前四个整周买入380.7亿美元股票基金,买入315.8亿美元债券基金.

ICI数据还显示,货币市场基金今年前四个整周流出资金96.2亿美元,散户赎回速度超出机构投资者申购速度.

有人认为,股票多头可能高估了企业选择做出更高风险投资,而不是保持资金流动性以用于商业所需的意愿.银根更紧也使企业和消费者的现金持有水平超出金融危机以前.

"人们对现金墙理论的追捧已经持续了10多年,而整体现金余额还在继续上升.这不是因为人们更加多疑,尽管多多少少是有点这样,而是因为经济规模增大了,需要有更多的现金来做润滑剂."Crane Data总裁Peter Crane表示.

资产配置情况可能比许多人认为的更不容易发生改变.许多基金对可以购买的资产类型及质量有严格规定,而且此类政策也不会很快发生改变.

"有一些资金是结构性的配置到债券、股票或现金中.这些配置的变动是一个程度极其微小的过程,对估值的影响也比较小."摩根大通货币市场分析师Alex Roever说道.

对于衍生品及其它交易需增加资产担保的新监管规定,也可能支持债券需求,因为对股票作为担保品的扣减幅度加大,可能相对降低此类证券的吸引力.

人口变动趋势同样可能让许多消费者在未来数年都规避风险.婴儿潮一代正快速步入退休年龄,他们可能不愿意承受在股市遭遇亏损的风险,即便债券收益率仍低得可怜.

"我不知道有多少60多岁的人打算把在过去两年中刚刚投入债券基金的资金撤出,转投股市,"Jersey表示.

**低风险资产增加**

自2009年以来,投资者一直在慢慢撤离货币市场基金,以追寻较高收益率,因美联储主席贝南克将利率保持在纪录低位,且购买大量长期债券,以促使投资者转向较高风险资产.

然而,尽管一些投资者已表现出更强的风险偏好,这或许会令他们进一步投身股市;但大部分投资者仍相对厌恶风险,不太可能在短期内作出这样的转变.

摩根士丹利1月25日对资金流动进行的研究发现,在2008年美国新增的近8,500亿美元货币基础中,多数还是风险相对较低的资产.从2009年起,资产转换基本上仍是将现金投入债券市场.

摩根士丹利称,自2009年至2013年1月,有1.175万亿(兆)美元流入债券基金,同时有1.15万亿美元流出货币市场基金;同期仅有1,490亿美元进入股票基金.

该行称,在所有债券投资者中,已转投高收益债券的群体将最有可能进军股票市场,尽管自2009年1月以来流入债券基金的资金中,他们仅占8%.

"我们发现有一种情况出现的可能性更低,即目前被投资于高评级债券以及政府支持债券的资金,一下子直接流入股票基金,"摩根士丹利美国利率策略主管Matthew Hornbach在报告中表示.(完)