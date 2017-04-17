美国债市：TIPS损盈平衡通胀率跌至12月以来最低点

路透纽约4月17日 - 美国债市衡量通胀预期的指标周一跌至12月以来最低水平，暗示投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加速升息的预期。

原油期货价格下跌，加上政府公布的3月消费者物价指数(CPI)意外下降，给“损盈平衡”通胀率带来压力，亦即美国通膨保值债券(TIPS)与常规美国公债之间的利差。

10年损盈平衡通胀率(或10年期TIPS和常规美国10年期公债利差)最新报1.89%，较周四下降3个基点。该通胀率周一稍早触及1.88%，路透数据显示，此为12月20日以来最低。