美国债市：TIPS损盈平衡通胀率跌至12月以来最低点

中国个股：国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险，不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透纽约4月17日 - 美国债市衡量通胀预期的指标周一跌至12月以来最低水平，暗示投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加速升息的预期。
原油期货价格下跌，加上政府公布的3月消费者物价指数(CPI)意外下降，给“损盈平衡”通胀率带来压力，亦即美国通膨保值债券(TIPS)与常规美国公债之间的利差。
10年损盈平衡通胀率(或10年期TIPS和常规美国10年期公债利差)最新报1.89%，较周四下降3个基点。该通胀率周一稍早触及1.88%，路透数据显示，此为12月20日以来最低。
五年TIPS损盈平衡通胀率下降5个基点至1.81%，此前触及12月20日以来最低点1.79%。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透北京5月23日 - 新华社周二报导称，中国国家发改委上周批准陕西金融控股集团发行市场化银行债权转股权专项债券，为其发布相关指引后国内首单债转股专项债券。
路透5月23日 - 汤森路透旗下基点根据公司声明及消息人士说法报导，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新已经完成1.1亿欧元(1.21亿美元)三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。