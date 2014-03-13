去年华尔街现金奖金创金融危机以来最高--报告

路透纽约3月12日(记者 Edward Krudy) - 纽约州审计署(New York StateComptroller)周三表示，华尔街的平均奖金去年跳增15%，达到自2008年金融危机以来的最高水平，也是有记录以来的第三高。

根据纽约州审计署的年度估计，2013年的现金奖金增加至267亿美元，人均现金分红达164,530美元，也是自2008年以来的最高水平。

报告称，在经历了金融危机期间的纪录亏损后，华尔街连续第五年盈利。但2013年，纽约证券交易所成员企业的经纪自营商业务利润下滑30%，至167亿美元。

纽约州审计长托马斯·迪纳波利(ThomasDiNapoli)在声明中表示：“华尔街去年经历了一些波折，但整体上是盈利的一年。证券业员工平均拿到了很高的奖金。”

但这一预估并不一定反映了华尔街的实际奖金状况，因为它只反映了现金奖金和扣过税的延付薪酬。该预估不包含股票期权或其他形式的延付薪酬。纽约市之外的雇员所发放的奖金不在此估算之列。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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