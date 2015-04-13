哈佛前讲师以常春藤名校为饵欺诈港商

路透波士顿4月10日 - 美国波士顿一陪审团裁定前哈佛大学讲师Mark Zimny窃取一对香港夫妇逾60万美元罪名成立，这对夫妇还曾向Zimny支付200万美元，以帮助他们的两个儿子进入常春藤名校。

Zimny曾在哈佛教社会学，他被美国联邦法院判定13宗欺诈罪，以10万美元保释，将于7月9日宣判。

Zimny运营着一家名为“进入常春藤”（IvyAdmit）的公司，他在2008年说服香港珠宝商周敬成（Gerald Chow）夫妇向其支付200万美元作为教育咨询酬劳。后来他又说服这对夫妇，如果他们愿意慷慨捐款，他们的两个儿子将可入学名校，于是这对夫妇给了他约65万美元。

检方称，他并未履行承诺将这笔钱交给学校，而是盗用了这笔资金。

Zimny的律师Albert S. Watkins称对罪名认定有异议，计划提交动议以约谈此案陪审员。

周敬成夫妇已提起民事诉讼，要求追回他们付给Zimny的逾200万美元款项。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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