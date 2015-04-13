哈佛前讲师以常春藤名校为饵欺诈港商

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透波士顿4月10日 - 美国波士顿一陪审团裁定前哈佛大学讲师Mark Zimny窃取一对香港夫妇逾60万美元罪名成立，这对夫妇还曾向Zimny支付200万美元，以帮助他们的两个儿子进入常春藤名校。
Zimny曾在哈佛教社会学，他被美国联邦法院判定13宗欺诈罪，以10万美元保释，将于7月9日宣判。
Zimny运营着一家名为“进入常春藤”（IvyAdmit）的公司，他在2008年说服香港珠宝商周敬成（Gerald Chow）夫妇向其支付200万美元作为教育咨询酬劳。后来他又说服这对夫妇，如果他们愿意慷慨捐款，他们的两个儿子将可入学名校，于是这对夫妇给了他约65万美元。
检方称，他并未履行承诺将这笔钱交给学校，而是盗用了这笔资金。
Zimny的律师Albert S. Watkins称对罪名认定有异议，计划提交动议以约谈此案陪审员。
周敬成夫妇已提起民事诉讼，要求追回他们付给Zimny的逾200万美元款项。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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