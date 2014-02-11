美国一医院手术器材消毒不充分 18名患者面临“类疯牛病”威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透北卡/纽约2月10日（记者Colleen Jenkins/Marina Lopes） - 美国北卡罗来纳州Novant Health Forsyth医疗中心称，有18名神经疾病患者因此前在该医院接受手术，可能面临患上“克雅氏病”（CJD）的风险，因医院手术器材消毒不充分。

该医院新闻稿中称，这18名患者1月18日在该院接受了手术，而外科医生使用的手术器材曾用于疑似“CJD”患者，且此后未经充分消毒。

该医院负责人林赛（Jeff Lindsay）在新闻发布会上说：“这令患者和他们的家庭感到焦虑，我谨代表Novant Health全体人员向他们致歉。”

美国国家神经疾病和中风研究所（NINDS）称，CJD可导致记忆力衰退、失明、行为异常和昏迷等，90%的患者在发病一年内死亡。其症状与“疯牛病”相似，但与食用牛肉无关。

声明称，该病潜伏期可能长达数年，此后才出现初步症状，但发病后多数患者四个月内即死亡。