巴西总统罗塞夫访美 将与奥巴马在白宫会面

路透华盛顿6月30日 - 美国总统奥巴马与到访的巴西总统罗塞夫周二将在白宫会面，寻求加强两国经济关系，并让监听丑闻翻篇。

白宫称，奥巴马和罗塞夫上午将在总统办公室会面，随后将于美东时间下午12:05（1605 GMT）召开联合新闻发布会。

罗塞夫曾接受奥巴马邀请，定于2013年10月对美国进行国事访问。但因斯诺登曝光的文件显示美国曾监听罗塞夫及其他巴西公民，罗塞夫取消了对美国的访问。

罗塞夫周一抵达华盛顿时，两国关系依旧紧张的迹象已经荡然无存。奥巴马用拥抱欢迎罗塞夫，随后陪同罗塞夫即兴参观了马丁·路德·金纪念园。

“这是希望之石，”奥巴马指着纪念碑上刻着的马丁·路德·金的名言对罗塞夫说。

奥巴马同罗塞夫随后在白宫共进工作晚餐。

这也是双方将斯诺登事件抛之脑后的又一迹象。

结束华盛顿的访问后，罗塞夫将前往矽谷，与谷歌、苹果及Facebook的高管会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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