奥巴马与罗塞夫不计前嫌 寻求加强美巴经济关系

路透华盛顿6月30日（记者 Roberta Rampton/Idrees Ali） - 美国总统奥巴马和巴西总统罗塞夫借着周二的白宫会面化解了监听丑闻影响，双方并表示希望合作加强两国经济关系。

奥巴马和罗塞夫就一系列方便两国人文交流和贸易的举措达成共识，当中包括恢复鲜牛肉贸易等。

罗塞夫在长达一小时的新闻发布会上称，自2013年10月以来，“各种事情都已发生了变化”。罗塞夫曾取消原定于2013年10月对美国的国事访问，因斯诺登曝光的文件显示美国曾对其进行监听。

“这样的变化特别要归因于奥巴马总统及美国政府多次承诺不再进行监控友邦的行为。我相信奥巴马总统，”罗塞夫称。

罗塞夫周一抵达华盛顿时，奥巴马用热情的拥抱欢迎，还陪同罗塞夫即兴参观了马丁·路德·金纪念园，随后两人又共进工作晚宴。

奥巴马在周二的新闻发布会上称赞巴西为“全球大国”和“不可或缺的合作伙伴”，在应对气候变化方面发挥着关键作用。

对于罗塞夫，“我完全信任她，”奥巴马说。“在巴西民众利益以及我们怎样才能合作方面，她对我一直都是开诚布公。她履行了她的承诺。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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