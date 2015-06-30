巴西总统罗塞夫访美 将与奥巴马在白宫会面

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透华盛顿6月30日 - 美国总统奥巴马与到访的巴西总统罗塞夫周二将在白宫会面，寻求加强两国经济关系，并让监听丑闻翻篇。
白宫称，奥巴马和罗塞夫上午将在总统办公室会面，随后将于美东时间下午12:05（1605 GMT）召开联合新闻发布会。
罗塞夫曾接受奥巴马邀请，定于2013年10月对美国进行国事访问。但因斯诺登曝光的文件显示美国曾监听罗塞夫及其他巴西公民，罗塞夫取消了对美国的访问。
罗塞夫周一抵达华盛顿时，两国关系依旧紧张的迹象已经荡然无存。奥巴马用拥抱欢迎罗塞夫，随后陪同罗塞夫即兴参观了马丁·路德·金纪念园。
“这是希望之石，”奥巴马指着纪念碑上刻着的马丁·路德·金的名言对罗塞夫说。
奥巴马同罗塞夫随后在白宫共进工作晚餐。
这也是双方将斯诺登事件抛之脑后的又一迹象。
结束华盛顿的访问后，罗塞夫将前往硅谷，与谷歌、苹果及Facebook的高管会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。