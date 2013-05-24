华盛顿州一桥梁部分坍塌 车辆行人落水

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透5月23日 - 美国当局称，华盛顿州斯卡吉特河(Skagit River)上一条四车道的高速公路桥梁周四有部分路段坍塌，桥上的车辆和行人落入水中。
华盛顿州巡警队发言人弗朗西斯(Trooper Mark Francis)表示，坍塌发生在当地时间晚上7点，发生于位于西雅图以北90公里的维农山庄园(Mount Vernon)。
弗朗西斯说：“我已经拿到落水车辆和人员的报告。”但不知道是否有人受伤。
弗朗西斯表示，目前尚无法立即知晓桥梁坍塌原因，该地区当时没有下雨。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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