华盛顿州一桥梁部分坍塌 车辆行人落水

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月23日 - 美国当局称，华盛顿州斯卡吉特河(Skagit River)上一条四车道的高速公路桥梁周四有部分路段坍塌，桥上的车辆和行人落入水中。

华盛顿州巡警队发言人弗朗西斯(Trooper Mark Francis)表示，坍塌发生在当地时间晚上7点，发生于位于西雅图以北90公里的维农山庄园(Mount Vernon。

弗朗西斯说：“我已经拿到落水车辆和人员的报告。”但不知道是否有人受伤。

弗朗西斯表示，目前尚无法立即知晓桥梁坍塌原因，该地区当时没有下雨。（完）