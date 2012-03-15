奥巴马和卡梅伦在世界事务上展现一致立场

路透华盛顿3月14日电（记者 Matt Falloon/Matt Spetalnick）---美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三一致对伊朗和叙利亚加大施压，并坚持继续在阿富汗的路线。

卡梅伦正对美国进行为期三天的访问。此行他急於消除英国国内有关英美关系近年出现弱化的疑虑，因奥巴马将美国外交政策重点转向亚洲。

两人在联合新闻发布会上极力就核项目对伊朗施压，并警告叙利亚总统阿萨德，若继续血腥镇压反对派将面临严重後果，包括可能被控战争罪等。

两人在白宫的会谈还重点讨论了阿富汗战争问题。美军士兵枪杀阿富汗平民事件发生後，有人呼吁外国军队迅速从阿富汗撤军，两人对此予以抵制。

民调显示，美国和英国公众对阿富汗战争日益不满，奥巴马的共和党对手也将其阿富汗政策视为其竞选连任的一个弱点。

奥巴马和卡梅伦均明确表示，眼下将继续北约战略，即2013年将阿富汗安全任务移交给当地安全力量，2014年底撤出战斗部队。

奥巴马并警告伊朗，通过外交手段解决其核问题的窗口在缩小，并敦促伊朗认真对待未来同六大国举行的会谈。他曾警告，若制裁和外交手段不奏效，不排除采取军事行动。

卡梅伦称，如果阿萨德不下台，“内战或革命是不可避免的後果。”但他与奥巴马亦表示，不准备对叙利亚采取利比亚式的西方军事干预，但也没有提出新的举措。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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