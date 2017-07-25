（修正）英国希望退欧后英美商业关系不会生变--贸易大臣福克斯

（修饰标题）

路透华盛顿7月24日 - 英国国际贸易大臣福克斯周一表示，英国希望和美国的商业关系不会因退欧而生变。福克斯之后将与特朗普政府官员于华府展开会议。

福克斯和美国贸易代表莱特希泽在周一稍晚主持英美贸易暨投资工作小组的首轮会议，商讨英国退欧后的合作和双边贸易协议。

英国必需等到2019年退欧时，才能进入新的贸易协议关系。然英国已暗示，希望法律文件能够就绪，以确保两国之间的飞航和数据流动等不受中断。

福克斯表示，英国希望“为双方的商业提供稳定、肯定和信心”。

周二，福克斯将在美国国会向美国议员发表演讲，并介绍一份详述英国与美国435个国会选区的贸易和投资情况的报告。这是英国退欧过渡活动的一部分。

他表示，英国每年向美国出口商品和服务逾2,000亿美元，同时美国也是英国的第一大投资目的地。

“我们已开始考虑连续性协议，以尽可能维持双方之间开放且灵活的关系，”他在美国企业研究院(AEI)向听众说。

“虽然英国目前仍是欧盟成员，但我们正在考虑双边方式，以在科学和技术的许多方面实现贸易自由化，此外我们正在考虑打造一份没有偏见的未来自由贸易协定，”他补充道。

福克斯为英国退出欧盟的决定辩护，称那些仍希望改变2016年英国公投结果的人们是“在做白日梦”。(完)