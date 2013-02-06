美国预算赤字近期将下降 但债务负担料继续加重--CBO

路透华盛顿2月5日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二表示,今年美国预算赤字将自奥巴马担任总统以来首次降至1万亿美元以下,但国会若不采取进一步行动,债务将膨胀至难以为继的水平.

CBO预测,9月30日止的美国2013财年赤字将会降至8,450亿美元,此前连续四年都保持在1万亿美元以上.赤字降低的原因是经济改善,且美国富裕阶层提高纳税.

CBO这份分析将令国会有关如何削减赤字的争论更加激烈,报告中假定3月1日将按期启动850亿美元的自动节支举措.

报告称,由自动节支以及增税所引发的财政紧缩将使截止2013年底的美国经济增长率放慢至1.4%,届时失业率将从目前7.9%的水平微升至8.0%.

这份报告中首次将新年时达成的协议纳入考量.新年协议旨在避免"财政悬崖",将年收入在45万美元以上家庭的征税比率恢复至2001年以前的水准,并让一项临时性薪资税优惠政策到期终止.自动紧缩开支的举措只是推后两个月至3月1日.

但CBO表示,在消化这些不利因素之后,美国经济将在2014年重拾强势,即便不再进一步节支或增税,联邦政府的腰包也会以更快的速度充实起来.CBO预测2014财年预算赤字为6,160亿美元,2015财年会进一步降至4,300亿美元,相当于那时国内生产总值(GDP)的2.4%,这是许多经济学家认为可以持续的水平.

但预估还认为,在未来10年的后半段赤字将逐步上升,到2023年再次接近1万亿美元.预计10年累计赤字为6.958万亿美元.

CBO报告显示,"预计未来10年的后段联邦政府赤字还将增长,原因是人口老龄化、医疗保健成本上升、联邦政府补贴健康保险扩大以及联邦债务利息付款增加会带来很大压力."

**债务负担加重**

CBO警告称,美国公共债务将继续加重,未来10年中其相当于GDP的比率将保持在大约1950年以来的最高水平,到2023年将达到77%.

报告称,这将会排挤民间投资,并严重限制国会在应对新经济衰退或未来战争这类挑战时的灵活性.

"这样巨额的债务将增大金融危机爆发的风险,而在危机期间,投资者会大大丧失对政府控制预算能力的信心,政府将无法以可承受的利率借到钱."CBO称.

该报告公布之际,美国总统奥巴马呼吁再次临时推迟自动节支举措,但这一提议遭到众议院共和党人的断然拒绝.

如果国会只是简单取消节支措施而不通过其它节省途径给予抵消,预计10年累积赤字将再增加约1.2万亿美元,总额将超过8万亿.

众议院共和党人正在准备的一份预算计划,希望在10年内实现预算平衡--美国自2001年以来就再未见到过预算平衡.

CBO在另一份报告中表示,要做到这一点,需要通过增税或节支,或者双管齐下的办法,未来10年进一步实现约4万亿美元的财政紧缩--同时仍要保留现有自动强制减赤举措或找到替代方案.

报告认为,若10年再节约4万亿美元预算的计划达成,与当前的"基准"预估相比,2014年经济产出增幅将减少0.6个百分点.但由于减少了债务利息并盘活了投资资本,2023年的经济增长将增加1.7个百分点.

报告指出,很难找到不直接影响税负以及其它鼓励就业与储蓄政策的办法,来达成上述节约目标.

另一份较为温和的减赤计划准备削减2万亿美元赤字,这也会带来短期痛楚和长期益处,2014年经济增幅减少0.3个百分点,但2023年的经济增幅将扩大0.9个百分点.(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰/张涛)

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