美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门

路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。

美国参议院通过语音投票通过一项权宜的支出方案，这次投票全盘支持。此前众议院以382-30的票数通过。美国总统特朗普稍晚签署了这项立法，避免了许多政府部门周六在他上任百天之际关门。

这项方案提供了一直到5月5日的联邦资金，给予议员时间在未来几天制定立法，保持联邦政府在本财年9月30日结束之前有钱可用。

共和党人极力要避免这场自2013年以来的首次政府停摆，民主党人已经指责他们，虽然掌控国会和白宫，但却不会治国。不过在这份涵盖本财年最后五个月的支出方案中，争议问题依然存在。(完)