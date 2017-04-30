美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
美国参议院通过语音投票通过一项权宜的支出方案，这次投票全盘支持。此前众议院以382-30的票数通过。美国总统特朗普稍晚签署了这项立法，避免了许多政府部门周六在他上任百天之际关门。
这项方案提供了一直到5月5日的联邦资金，给予议员时间在未来几天制定立法，保持联邦政府在本财年9月30日结束之前有钱可用。
共和党人极力要避免这场自2013年以来的首次政府停摆，民主党人已经指责他们，虽然掌控国会和白宫，但却不会治国。不过在这份涵盖本财年最后五个月的支出方案中，争议问题依然存在。(完)
(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。