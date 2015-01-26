标题新闻：如国会未增加或延长债务上限，美财政部或可通过特别现金管理举措将其延长至9、10月-CBO

南非汇市：兰特上涨，因美元走软

路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)