奥巴马拟向“阿拉伯之春”国家提供8亿美元援助

路透华盛顿2月13日电（记者 Susan Cornwell）---美国白宫周一宣布，计划向经历“阿拉伯之春”的国家提供逾8亿美元经济援助，并维持美国对埃及的军事援助，尽管此前埃及镇压美国民主积极分子引发危机。

在向国会提交的2013财年预算中，奥巴马要求对埃及的军事援助维持在近几年的13亿美元水平，并向埃及提供2.5亿美元的常规经济援助。

奥巴马在预算中建议向美国国务院和对其他国家的援助提供516亿美元资金，其中对战争地区的援助为82亿美元。

白宫提议国务院预算增加1.6%，但不包括伊拉克和阿富汗相关的支出，这些支出单独计算。

奥巴马在预算中称，向阿拉伯之春国家提供的新经济援助中，7.7亿美元将进入新的“中东和北非激励基金”。

官员们表示，援助中的大部分将是新的资金，将被用於支持埃及、突尼斯和也门等转型国家的长期经济、政治和贸易改革相关项目。

预算中，对伊拉克的总体援助较2012财年下降10%，至48亿美元。对以色列的援助维持在31亿美元左右。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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