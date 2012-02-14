奥巴马拟向“阿拉伯之春”国家提供8亿美元援助

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透华盛顿2月13日电（记者 Susan Cornwell）---美国白宫周一宣布，计划向经历“阿拉伯之春”的国家提供逾8亿美元经济援助，并维持美国对埃及的军事援助，尽管此前埃及镇压美国民主积极分子引发危机。
在向国会提交的2013财年预算中，奥巴马要求对埃及的军事援助维持在近几年的13亿美元水平，并向埃及提供2.5亿美元的常规经济援助。
奥巴马在预算中建议向美国国务院和对其他国家的援助提供516亿美元资金，其中对战争地区的援助为82亿美元。
白宫提议国务院预算增加1.6%，但不包括伊拉克和阿富汗相关的支出，这些支出单独计算。
奥巴马在预算中称，向阿拉伯之春国家提供的新经济援助中，7.7亿美元将进入新的“中东和北非激励基金”。
官员们表示，援助中的大部分将是新的资金，将被用於支持埃及、突尼斯和也门等转型国家的长期经济、政治和贸易改革相关项目。
预算中，对伊拉克的总体援助较2012财年下降10%，至48亿美元。对以色列的援助维持在31亿美元左右。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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