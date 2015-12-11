美国会预算谈判踌躇不前 政府融资协议遥遥无期

路透华盛顿12月10日 - 美国一资深议员周四表示，国会在达成政府融资协议方面遥遥无期，与此同时掌控参众两院的共和党还在争取达到保守派要求，及彰显自己能够避免政府关门。

目前看来无法在周五午夜的截止期限前达成协议，参议院通过了将截止期限延长至下周三的权宜之计。众议院料将于周五通过这个权宜方案。

如果国会无法在周三前通过融资议案，届时则要么必须通过另一个融资权宜方案，要么可能自2013年以来第二次面临政府关门的窘境。

与此同时，共和党议员继续与民主党磋商，讨论1.15兆(万亿)美元为政府融资至2016年9月的计划。

担任众议院拨款委员会主席的共和党议员Hal Rogers表示，中长期法案的协商有些许进展，但“我们还没‘达阵’。”(美式橄榄球术语)

导致共和党及民主党互相杯葛的争议性议题，是协商受挫的原因。

众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，双方正在“交换条件，我们正在互相协商。”但关于双方是否能在周三之前达成协议，他拒绝提出保证。

双方的歧见有很大部分是集中在国会对于近期巴黎和加州大规模枪杀事件的反应，这些事件一定程度上与伊斯兰国有关，并引起全球注意。

Rogers称，他们正面临纳入一项共和党提案的压力，该提案将暂停奥巴马政府的叙利亚难民计划。

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)在一场康乃狄格州校园枪击案三周年纪念活动上表示，民主党坚持在法案中加入解除枪枝暴力研究融资禁令的内容。(完)