美国众议院通过1.2万亿美元支出法案 为政府提供资金至9月底

欧股受希腊达成债务协议带动收高 但零售股续跌
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透华盛顿5月3日 - 美国众议院周三通过1.2万亿(兆)美元支出法案，将为政府提供资金至9月底，避免联邦机构在现有资金用光后于周六关闭。
由共和党控制的众议院以309-118票通过了这项法案，之后该案将送交参议院表决。预计参议院将在周五午夜的截止期限前通过该案。
五角大楼将是这项立法的大赢家，因该案大幅增加国防支出。
虽然该案在众议院轻松通过，投票支持该案的民主党议员比共和党要多出数十人，但共和党中有许多人反对该案的大部分支出举措。
这是今年首个获得两党支持而在众议院通过的重大法案，标志着总统特朗普取得首个立法胜利，尽管他反对其中部分条款。
该案增加了边境安全方面的联邦资金，但并未拿出资金用于开始修建美国和墨西哥之间的边境墙。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。