美国众议院通过1.2万亿美元支出法案 为政府提供资金至9月底

路透华盛顿5月3日 - 美国众议院周三通过1.2万亿(兆)美元支出法案，将为政府提供资金至9月底，避免联邦机构在现有资金用光后于周六关闭。

由共和党控制的众议院以309-118票通过了这项法案，之后该案将送交参议院表决。预计参议院将在周五午夜的截止期限前通过该案。

五角大楼将是这项立法的大赢家，因该案大幅增加国防支出。

虽然该案在众议院轻松通过，投票支持该案的民主党议员比共和党要多出数十人，但共和党中有许多人反对该案的大部分支出举措。

这是今年首个获得两党支持而在众议院通过的重大法案，标志着总统特朗普取得首个立法胜利，尽管他反对其中部分条款。

该案增加了边境安全方面的联邦资金，但并未拿出资金用于开始修建美国和墨西哥之间的边境墙。(完)