焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支

路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。

控制着美国国会和联邦财政的共和党人将决定是否批准这份政治敏感度很高的预算案，当前这版预算提议获批的可能性微乎其微。

尽管这份计划料无法获得国会的批准，但却表明了特朗普政府希望实现的预算目标：其中之一是大幅削减对低收入美国人的政府补贴。

10月开始的2018财年预算计划中的一些新支出包括，增加国防部预算，一笔开始修建墨西哥边境墙的16亿美元首期款，这是特朗普竞选时的一项主要承诺。

根据这份计划，特朗普政府寻求在10年结束时实现预算平衡。

预算计划包括出售一半的美国战略石油储备。美国政府于1975年开始建立战略石油储备，当时阿拉伯石油禁运引发油价急升的担忧。计划令油市感到意外，一度拉低美国原油价格。

最大的节源将来自于削减针对低收入人群的医疗辅助保险计划(Medicaid)的支出，这是众议院批准的共和党医保议案的一部分。

特朗普希望国会同意将医疗辅助保险计划开支削减逾8,000亿美元，并将食品补助计划支出砍掉逾1,920亿美元。

美国白宫预算管理局局长马瓦尼称，这是很长时间以来首份关注纳税人的计划。

根据这份预算计划，军费总开支增加540亿美元，国防部预算将增加520亿美元。这比当前的预算上限高近10%，但只比奥巴马政府长期预算计划高3%。

特朗普基本上在兑现不削减联邦医疗保险计划(Medicare)和社会保障计划支出的承诺。预算鹰派人士一直将目标瞄准这两项计划，希望对其进行改革。

大部分政府部门的预算开支都将被大幅削减，特别是美国国务院和环境保护局。

联邦预算委员会表示，特朗普政府的预算计划是基于“非常乐观的假设”，以及一些博人眼球和不切实际的支出削减举措。

“尽管我们赞赏政府关注削减债负的努力，但如果采用更切实际的假设，总统的预算计划难以实现，”联邦预算委员会主席Maya MacGuineas说。

特朗普预算计划是基于，在其首个任期结束前每年3%的经济增长率的假设，远高于国会预算局1.9%的增长假设。(完)