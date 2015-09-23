美国预算案大限将至 参议院寻找权宜之计防止政府关门

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月22日 - 防止美国政府运作停摆的计划周二开始在参议院成形，但现在仍难以确定，有关对妇女保健组织美国计划生育联盟提供资金的歧见能否克服。
距离10月1日最后期限仅剩数日，参议院领袖称他们正着手拟定一项权宜性的资金法案，让现有的联邦预算在9月30日会计年度结束后展延约10周。
参议院两党资深议员表示，临时拨款议案(CR)这种权宜作法越来越受重视。
同时，白宫预算办公室已开始与政府机构研究关停的应急计划。
“审慎的管理需要政府未雨绸缪，”美国白宫预算管理局一发言人在声明稿中说，并强调白宫相信还有时间来避免政府停摆。
美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)说，参议院周四将表决一项维持联邦机构运作资金至12月11日的CR案，让国会有时间达成长期预算协议。(完)
(编译 李婷仪 审校 王颖)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。