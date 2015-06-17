美国财政：CBO预计到2040年预算赤字与GDP之比将上升逾一倍

CBO称，到2040年时美国公共债务与GDP之比将从目前的74%升至103%，但低于去年预计到2039年会达到的106%。这是因为CBO将10年期美国公债收益率从2.3%下调至2.0%，以与民间市场预估一致。

该机构还公布了债务和赤字预估，其中考虑了联邦债务负担不断增加对经济的影响。联邦债务增加会压缩储蓄和资本投资，从而使长期经济增长放慢。

在这种情景下，2040年赤字与GDP之比料达6.6%，公共债务与GDP之比预计达107%。

“是否应该降低长期赤字从来都不是问题，问题是如何降低，”美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)称，“民主党人致力于采取均衡的方式来降低赤字。”

该报告为国会达到一定预算目标所需开源节流的幅度开出新处方。