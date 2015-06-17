美国财政：CBO预计到2040年预算赤字与GDP之比将上升逾一倍

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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CBO称，到2040年时美国公共债务与GDP之比将从目前的74%升至103%，但低于去年预计到2039年会达到的106%。这是因为CBO将10年期美国公债收益率从2.3%下调至2.0%，以与民间市场预估一致。
该机构还公布了债务和赤字预估，其中考虑了联邦债务负担不断增加对经济的影响。联邦债务增加会压缩储蓄和资本投资，从而使长期经济增长放慢。
在这种情景下，2040年赤字与GDP之比料达6.6%，公共债务与GDP之比预计达107%。
“是否应该降低长期赤字从来都不是问题，问题是如何降低，”美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)称，“民主党人致力于采取均衡的方式来降低赤字。”
该报告为国会达到一定预算目标所需开源节流的幅度开出新处方。
要使联邦债务与GDP之比保持目前的74%水平，国会需要在未来15年内，每年将收入从目前法律规定水平提高6%，或将支出压缩5.5%。到2016年时，这将意味着赤字减少约2,100亿美元。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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