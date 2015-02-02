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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 19:34 BJT

美国政经：奥巴马公布3.99万亿的2016财年预算案，重点改善中产阶层生活

路透华盛顿2月2日 - 美国总统奥巴马周一提出一份3.99万亿美元的2016财年预算案。该预算建议对企业和美国富人征税，用以改善中产阶层民生，这料将引发共和党人的反对。

该预算案预计赤字为4,740亿美元，与国内生产总值(GDP)之比为2.5%。数名政府高官告诉记者，该方案预计未来10年赤字将稳定在这个水平。

官员们称，这个方案实现了约1.8万亿美元的赤字削减，主要通过医保、税收和移民改革措施，但前提是假设获得共和党人的支持。实际上这不大可能。比如，共和党人已经在众议院阻挠移民改革，而本预算假设该法案能够通过。

这个方案进一步充实了奥巴马总统国情咨文中提出的帮助美国中产阶层的建议。

这个预算案既是政治文件，也是一份财政路线图，需要由共和党掌控的国会的批准才能生效。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)
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