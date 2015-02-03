美国财政：奥巴马总统提出3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
预算案还提议建立一个新的基础设施银行，增加6%的研发支出以及备受争议的美国政府机构整合计划。奥巴马此前建议合并贸易部门，但以失败告终。
预算案还将拨款140亿美元用于增强美国网络安全保护，因此前爆发一系列引人注目的黑客攻击事件。
预算案要求对美国通用电气(奇异) 和微软 等企业在海外总共估计达2.1万亿(兆)美元的获利一次性征收14%的税，并对美国企业未来的海外获利征收19%的税。
预算案提议将美国国内和军事支出增加7%，通过改革农作物保险计划，以及填补“附带权益”等问题的税收漏洞，结束“自动减支”。这些行动将有助于为基础设施和教育投资提供资金。
海外政策方面，预算案将为北大西洋公约组织(NATO)和欧洲盟国遏制俄罗斯的行动提供支持。
预算案还提议拿出88亿美元，用于与伊斯兰国(IS)武装分子作战、增强伊拉克军队实力以及支持叙利亚“温和的”反对派。(完) (编译 张涛/陈宗琦/许娜；审校 张荻/杜明霞)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。