美国财政：奥巴马总统提出3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑

预算案还提议建立一个新的基础设施银行，增加6%的研发支出以及备受争议的美国政府机构整合计划。奥巴马此前建议合并贸易部门，但以失败告终。

预算案还将拨款140亿美元用于增强美国网络安全保护，因此前爆发一系列引人注目的黑客攻击事件。

预算案要求对美国通用电气(奇异) 和微软 等企业在海外总共估计达2.1万亿(兆)美元的获利一次性征收14%的税，并对美国企业未来的海外获利征收19%的税。

预算案提议将美国国内和军事支出增加7%，通过改革农作物保险计划，以及填补“附带权益”等问题的税收漏洞，结束“自动减支”。这些行动将有助于为基础设施和教育投资提供资金。

海外政策方面，预算案将为北大西洋公约组织(NATO)和欧洲盟国遏制俄罗斯的行动提供支持。