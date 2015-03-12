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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 23:25 BJT

标题新闻：相比现行税收支出法，奥巴马2016财年预算案将令未来10年财赤减少1.232万亿美元－CBO

CBO为美国国会预算办公室

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