路透调查: 分析师称府会预算之争导致美国企业收缩其扩张和招聘计划

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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先前的一项路透调查显示,2013年美国经济成长料将放慢至约2.0%,去年成长率估计为2.3%.
虽然这仍然比欧洲要来得好,不过却仍不足以产生许多新增工作岗位.
对于政坛能否达成协议大幅删减支出,分析师看法分歧:38位分析师认为不会,36位分析师认为会.
"我有信心在预算协议中,可以达成协议做出大幅减支,而且也有可能纳入税负及优惠福利计划的改革,"全美制造业协会(NAM)首席分析师Chad Moutray说.
两大评级机构惠誉和穆迪虽仍然维持美国AAA顶级信评,但他们在过去数周中已发出警告,称美国立法者若不通过可靠方案来降低预算赤字,那么美国将面临降评之虞.
大多数分析师--75位中有53位--认为美国遭降评的话,并不会导致美国借贷成本升高.(完) (编译 王翔琼/李婷仪; 审校 程琳/艾茂林)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）