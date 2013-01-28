路透调查: 分析师称府会预算之争导致美国企业收缩其扩张和招聘计划

先前的一项路透调查显示,2013年美国经济成长料将放慢至约2.0%,去年成长率估计为2.3%.

虽然这仍然比欧洲要来得好,不过却仍不足以产生许多新增工作岗位.

对于政坛能否达成协议大幅删减支出,分析师看法分歧:38位分析师认为不会,36位分析师认为会.

"我有信心在预算协议中,可以达成协议做出大幅减支,而且也有可能纳入税负及优惠福利计划的改革,"全美制造业协会(NAM)首席分析师Chad Moutray说.

两大评级机构惠誉和穆迪虽仍然维持美国AAA顶级信评,但他们在过去数周中已发出警告,称美国立法者若不通过可靠方案来降低预算赤字,那么美国将面临降评之虞.