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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 22:56 BJT

标题新闻：料美国2016年预算赤字增至6,000亿美元，较之前预估低160亿，相当于GDP的3.3%-白宫

白宫管理和预算办公室半年度评估

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