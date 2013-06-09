巴菲特今年慈善午餐拍出100万美元

路透6月8日 - 今年巴菲特慈善午餐拍卖的胜出者将花100万美元与巴菲特及朋友共进午餐，这较去年的最高出价低出两倍有余。

巴菲特慈善午餐拍卖的目的是为旧金山的慈善机构格莱德基金会（GLIDE）筹集善款。该基金会为当地的穷人提供食宿和其他服务。

最近几年，一年一度的巴菲特慈善午餐拍卖成交价迭创新高，去年拍出的价格为346万美元，2011年拍出的价格则为263万美元，胜出者是基金经理泰德·维切勒（Ted Weschler），此人后来被巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)聘为投资经理。

今年的匿名竞投者以1,000,100美元胜出，为六年来的最低成交价。此人将与巴菲特及最多七名朋友在纽约的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐。今年在eBay进行的为期五天的拍卖活动于周五晚结束，共接到106次出价。

巴菲特慈善午餐拍卖已进行了14次，为格莱德基金会筹集的善款超过1,500万美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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