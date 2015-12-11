美国穆斯林权益组织收到含粉末信件 一度从国会山总部疏散人员

路透华盛顿12月10日（记者 Julia Harte） - 穆斯林权益组织美国-伊斯兰关系委员会（CAIR）的工作人员周四一度从位于国会山的全国总部疏散。该组织此前收到含有白色粉末的信件，经初步检测认为所含白色粉末无害后，工作人员才获准返回。

据CAIR律师赛义德（Maha Sayed）称，该委员会收到的信件中还含有一张便条，上面写着“死于痛苦，穆斯林”。

“鉴于不断有反穆斯林言论传出，我们目前非常担心。” 赛义德称。

CAIR发言人Ibrahim Hooper称，其位于加州湾区圣克拉拉市的分支周四也采取了疏散措施，此前该分支机构收到了装有不明粉末的信件。由于无法立即联系到当地的有关部门，目前没有进一步的详情。

上周加州枪击案发生后，美国国内反穆斯林情绪高涨，美国执法机构及穆斯林社群则做好了应对的准备。

据美国联邦调查局（FBI）发言人Andrew Ames称，相关信件已被FBI带走，以待进一步的检测。（完）