美国穆斯林权益组织收到含粉末信件，一度从国会山总部疏散人员

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日 - 穆斯林权益组织美国-伊斯兰关系委员会（CAIR）的工作人员周四一度从位于国会山的全国总部疏散。该组织此前收到含有白色粉末的信件，经初步检测认为所含白色粉末无害后，工作人员才获准返回。
据CAIR律师赛义德（Maha Sayed）称，该委员会收到的信件中还含有一张便条，上面写着“死于痛苦，穆斯林”。
“鉴于不断有反穆斯林言论传出，我们目前非常担心。” 赛义德称。
CAIR发言人Ibrahim Hooper称，其位于加州湾区圣克拉拉市的分支周四也采取了疏散措施，此前该分支机构收到了装有不明粉末的信件。由于无法立即联系到当地的有关部门，目前没有进一步的详情。
上周加州枪击案发生后，美国国内反穆斯林情绪高涨，美国执法机构及穆斯林社群则做好了应对的准备。
据美国联邦调查局（FBI）发言人Andrew Ames称，相关信件已被FBI带走，以待进一步的检测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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