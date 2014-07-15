美国福克斯主播发辱华言论 华裔议员抗议并要求其辞职

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jennifer Chaussee

路透加州伯克利7月14日 - 两名加州政治人士要求福克斯新闻频道“The Five”节目主播鲍勃·贝克尔（Bob Beckel）辞职，称其在节目中使用“Chinamen”（中国佬）的行为是种族歧视。

鲍勃·贝克尔上周在电视直播中用了这个词，且暗示中国的计算机科学专业学生在美国学习只会制造一种安全威胁。

来自加州的华裔民主党众议员赵美心(Judy Chu)周一表示，她感到被深深冒犯，称贝克尔应立即辞职。

赵美心在声明中表示：“他将整个民族视为对国家安全的威胁，并使用种族歧视的语言。这种行为是在煽动一种偏狭的文化，而这种文化是我们社会所不能容忍的，此事的影响已经远远超出了华人群体。”

福克斯新闻称，贝克尔的评论将出现在周一晚间的“The Five”节目中，指出此番言论仅为贝克尔个人立场，不代表整个电视台或节目组。

另一名加州州参议员周六也要求贝克尔辞职。正在竞选国会众议员的民主党人、加州华裔参议员刘云平称，自己就是美国拥有“东方人眼睛”的一个“中国佬”，移民到了美国还曾主修计算机科学。

刘云平说：“我曾在美国空军服役，且还会以预备役军人的身份继续为国家服务。”

“贝克尔的言论不仅仅带有种族歧视色彩，而且非常愚蠢。他这种无知的看法很危险。”

贝克尔还曾表示，美国人应该对中国人保持戒心，因为“中国人口庞大。他们所做的就是窃取我们的东西，然后给我们含铅的廉价玩具，毒杀美国的孩子。”

贝克尔的发言人未立即就置评请求回电。（完）