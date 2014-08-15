拆分美国加州或将造成贫富分割

路透加州旧金山8月13日(记者 Sharon Bernstein) - 周三公布的一份立法分析报告显示，一项建议将美国加利福尼亚州拆分成六个独立州的提议会造成贫富分割。

这项计划得到了矽谷亿万富翁蒂姆·德雷珀(Tim Draper)的支持。支持者希望该计划能在今年11月的公民投票中获得投票。

立法分析师泰莱(Mac Taylor)发布的报告称：“至少在初期，或者在拆分后几十年，这六个拆分出来的州其收入水平会大相径庭。”

其中最富有的州将是“矽谷州”。该州包括圣何塞附近富裕且价值不菲的科技中心以及旧金山。

这个州的人均收入将为6.3288万美元，是最贫困地区的两倍，也比加州目前的人均收入4.6477万美元高出三分之一。报告显示，矽谷州每年每人的所得税将为2,168美元。

最贫困的州，即从以农业为主的中央山谷(Central Valley)中分割出来的州，其人均收入仅为3.551万美元，人均所得税为472美元。

从加州最北部接近格勒冈州边界分离出来的杰弗逊州(Jefferson)，人均收入为3.6147万美元，每年的人均所得税为463美元。

覆盖洛杉矶的西加州(West California)处于中间水平，人均收入4.49万美元，每年的人均所得税为1,116美元。

作为该活动的赞助者，德雷珀表示，他的计划将创建一个对商业更为友好的环境，解决加州的水问题，并缓解交通拥堵问题。

但这一想法在加州引起了分歧，反对者称提议通过公民投票的机会很渺茫。即便通过，国会还须批准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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