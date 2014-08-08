一中国交换生在美寄宿家庭泳池溺亡

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透8月7日 - 美国警方周四称，来自中国的一名交换生在南加州寄宿家庭的泳池中溺水身亡。
安纳海姆警察局发言人邓恩（Bob Dunn）称，寄宿家庭周三晚在其后院的泳池底部发现了这名16岁的交换生并报警。
这名少年被紧急送往医院救治，情况危急，抵达医院后不久被宣布死亡。警方认为不存在谋杀嫌疑，但在继续进行调查。
“据我了解，刚开始游泳时泳池里有更多的人，但后来似乎只剩他一人了，”邓恩说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。