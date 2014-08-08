一中国交换生在美寄宿家庭泳池溺亡

路透8月7日 - 美国警方周四称，来自中国的一名交换生在南加州寄宿家庭的泳池中溺水身亡。

安纳海姆警察局发言人邓恩（Bob Dunn）称，寄宿家庭周三晚在其后院的泳池底部发现了这名16岁的交换生并报警。

这名少年被紧急送往医院救治，情况危急，抵达医院后不久被宣布死亡。警方认为不存在谋杀嫌疑，但在继续进行调查。

“据我了解，刚开始游泳时泳池里有更多的人，但后来似乎只剩他一人了，”邓恩说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。