洛杉矶国际机场发生疑似干冰爆炸

路透10月14日 - 美国警方称，一个据称装有干冰的小型装置周一晚间在洛杉矶国际机场爆炸，这是该机场24小时内发生的第二起爆炸事件。

目前尚无人员受伤和财产损失报告，警方称他们认为爆炸与武装分子无关。洛杉矶国际机场称，爆炸仅对周一的机场运营造成轻微影响。

“我们的感觉是此事与恐怖主义没有关系，”洛杉矶警探Gus Villanueva说。

他还称，探员们周一晚上还发现了两个没有引爆的装置。

周日晚上，一个装有干冰的瓶子在该机场一处工作人员盥洗室爆炸，造成二号航站楼临时关闭。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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