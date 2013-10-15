美国洛杉矶国际机场发生疑似干冰爆炸

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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(本文由路透中文网编译提供)
路透10月14日 - 美国警方称，一个据称装有干冰的小型装置周一晚间在洛杉矶国际机场爆炸，这是该机场24小时内发生的第二起爆炸事件。
目前尚无人员受伤和财产损失报告，警方称他们认为爆炸与武装分子无关。洛杉矶国际机场称，爆炸仅对周一的机场运营造成轻微影响。
“我们的感觉是此事与恐怖主义没有关系，”洛杉矶警探Gus Villanueva说。
他还称，探员们周一晚上还发现了两个没有引爆的装置。
周日晚上，一个装有干冰的瓶子在该机场一处工作人员盥洗室爆炸，造成二号航站楼临时关闭。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当