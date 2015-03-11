科学家称美国加州发生强震机率高于先前估测

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透加州萨克拉门托3月10日 - 美国政府科学家周二称，未来30年内加州发生8级或以上强震的机率为7%，高于先前估测。
美国地质调查局（USGS）最新研究报告称，7%的机率是基于新的模型体系算出来的。之前科学家估算的机率为4.7%。
“我们很幸运，过去一个世纪里，加州的地震活动性处于较低水平，”南加州地震中心（Southern California Earthquake Center）负责人兼此次研究报告的共同作者乔丹（Tom Jordan）说道。但他指出，构造力持续作用于圣安地列斯断层，大地震无可避免。
USGS报告的第一作者菲尔德（Ned Field）称，新的模型体系考量数个不同断层上可能发生的震动，而非将各个断裂视为单个事件。
USGS称，8级或以上的地震可造成大面积毁灭性后果。
此项研究对加州发生中级地震的估测则有所下降。1994年北岭6.7地震造成57人死亡。
USGS称，6.7级地震可能每6.3年发生一次，原先的估测是每4.8年一次。
加州有记录的最强地震是1857年的特琼堡（Ft. Tejon）大地震，这场地震造成圣安地列斯断层断裂长约186英里（300公里）。
据USGS，加州伤亡最严重的地震则是1906年旧金山大地震，死亡人数约3,000人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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