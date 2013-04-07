美国加州州长称计划在华开设贸易办事处

路透洛杉矶4月6日(记者 Sharon Bernstein) - 美国加利福尼亚州州长杰里·布朗（Jerry Brown）周六表示，为推广加州的葡萄酒、产品和技术，他对中国的访问将志在必得，计划在上海开设一家贸易办事处。

布朗接受路透采访时表示：中国消费者有“数千亿储蓄。”他并称决心至少说服其中部分消费者购买加州商品和投资加州商业。

在中国设立海外贸易和投资办事处将是加州自2004年以来的首次类似尝试。当年，加州突然关闭了在若干国家的贸易办事处。

当时，受2000年代初互联网泡沫破灭的影响，加州深陷预算危机。时任加州州长戴维斯(Gray Davis)为节省开支关闭了这些办事处。

布朗表示，新的贸易办事处不会由政府赞助。

他说：“新的办事处将会由私人赞助并运营，完全因业务而定。”

约75位商界人士将随同布朗访华，布朗的手下及夫人也将一同出访。他计划在六天的行程中访问北京、南京、上海、广州和深圳等多个城市。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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