加州出现UFO？美军方称是进行导弹试验

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透11月7日 - 美国加利福尼亚州至亚利桑那州地区的夜空出现神秘亮光的消息周六晚在社交媒体不胫而走。五角大楼称，这是海军导弹飞行试验引起的现象。
五角大楼公共事务发言人佩里（Ryan Perry）称，有关方面在海上进行海军战略系统项目三叉戟II（D5）导弹飞行试验，该试验是从位于南加州外海太平洋试射场的“肯塔基”号潜艇（USS Kentucky）上进行的。
Twitter、Facebook等社交媒体用户纷纷上传亮光的图片和视频并跟帖评论，有的说可能是流星，有的说可能是不明飞行物（UFO）等。
根据该发言人，这次试验是计划的、正在进行的系统评估试验的一部分。
该发言人指出，由于关于三叉戟II（D5）导弹发射试验的信息在发射前属于机密信息，因此通常不发布此类导弹试验的信息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。