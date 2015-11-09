加州出现UFO？美军方称是进行导弹试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月9日 - 美国加利福尼亚州至亚利桑那州地区的夜空出现神秘亮光的消息周六晚在社交媒体不胫而走。五角大楼称，这是海军导弹飞行试验引起的现象。

五角大楼公共事务发言人佩里（Ryan Perry）称，有关方面在海上进行海军战略系统项目三叉戟II（D5）导弹飞行试验，该试验是从位于南加州外海太平洋试射场的“肯塔基”号潜艇（USS Kentucky）上进行的。

Twitter、Facebook等社交媒体用户纷纷上传亮光的图片和视频并跟帖评论，有的说可能是流星，有的说可能是不明飞行物（UFO）等。

根据该发言人，这次试验是计划的、正在进行的系统评估试验的一部分。

该发言人指出，由于关于三叉戟II（D5）导弹发射试验的信息在发射前属于机密信息，因此通常不发布此类导弹试验的信息。（完）