美国加州约塞米蒂国家公园游客中出现第二例黑死病患

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Curtis Skinner

路透旧金山8月18日 - 美国卫生官员周二称，加州约塞米蒂(优胜美地/Yosemite)国家公园又一名游客经诊断患上黑死病，今年美国西部地区已经出现数例黑死病感染病例。

加州公共卫生局在声明中称，这名来自佐治亚州的旅行者本月稍早些时候在约塞米蒂国家公园、Sierra国家森林和其他邻近地区度假，在出现患病症状后离开那里。

声明称，美国疾控中心仍在做验证工作。

数日前，洛杉矶某县一名儿童患黑死病并入院治疗。该儿童上月曾到斯坦尼斯洛斯国家森林公园游玩，并在约塞米蒂的Crane Flat的露营地停留。黑死病系由鼠类和跳蚤传播。

官员们表示，这名儿童是2006年以来加州首例人感染黑死病病例。此前美国科罗拉多州Pueblo的官员表示，当地一名成人已死于黑死病。

今年稍早些时候，科罗拉多州一名少年也死于这种疾病，官员们称，去年该州曾有四人在接触病犬后患病。

过去两周以来，在野生鼠被发现患黑死病后，有关部门关闭了约塞米蒂国家公园的两处露营地，不过加州公共卫生局称，人类患病风险较低。

官员们呼吁游客避免在鼠洞附近行走或露营，建议游客在徒步旅行时穿长裤，并将裤脚塞进鞋里，并在袜子和裤腿上喷洒驱虫剂，以防遭遇跳蚤叮咬。（完）