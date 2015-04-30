加州空气污染仍冠全美，干旱导致空气质量雪上加霜

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州萨克拉门托4月29日 - 美国肺脏协会(American Lung Association)的年度报告显示，尽管加州的城市多年来空气质量已有改善，但仍是美国烟雾与颗粒物污染最严重的地方，而加州持续的干旱令空气更加糟糕。

加州正在竭力保护水资源和空气，持续的灾难性干旱已进入第四年。

“暴露在空气污染中的居民面临更大的肺癌、哮喘、心脏病和早逝风险，”美国肺脏协会加州分会负责人Olivia Gertz说道。

据该报告，加州的五个城市，包括洛杉矶、贝克尔斯菲市和加州首府萨克拉门托，在2011到2013的两年间，是全美臭氧污染（俗称“烟雾”）最严重的地方。

该报告称，全美季节性与年度颗粒物污染最严重的地方也在加州。而加州干旱造成的温暖干燥环境令烟尘更加严重。

报告称，加州逾70%的居民，约2,800万人去年暴露在不健康的空气中。

据该报告，洛杉矶烟雾污染最严重，而位于加州产粮区圣华金河谷的Fresno-Madera地区颗粒物污染最严重。（完）