加州空气污染仍冠全美，干旱导致空气质量雪上加霜

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州萨克拉门托4月29日 - 美国肺脏协会(American Lung Association)的年度报告显示，尽管加州的城市多年来空气质量已有改善，但仍是美国烟雾与颗粒物污染最严重的地方，而加州持续的干旱令空气更加糟糕。
加州正在竭力保护水资源和空气，持续的灾难性干旱已进入第四年。
“暴露在空气污染中的居民面临更大的肺癌、哮喘、心脏病和早逝风险，”美国肺脏协会加州分会负责人Olivia Gertz说道。
据该报告，加州的五个城市，包括洛杉矶、贝克尔斯菲市和加州首府萨克拉门托，在2011到2013的两年间，是全美臭氧污染（俗称“烟雾”）最严重的地方。
该报告称，全美季节性与年度颗粒物污染最严重的地方也在加州。而加州干旱造成的温暖干燥环境令烟尘更加严重。
报告称，加州逾70%的居民，约2,800万人去年暴露在不健康的空气中。
据该报告，洛杉矶烟雾污染最严重，而位于加州产粮区圣华金河谷的Fresno-Madera地区颗粒物污染最严重。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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