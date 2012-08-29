罗姆尼妻子称赞其为有决心的问题解决者

路透佛罗里达州坦帕8月28日电（记者 Deborah Charles）---在美国周二举行的共和党大会上，米特·罗姆尼（Mitt Romney）的妻子安·罗姆尼（Ann Romney）将称赞丈夫为能改变美国的、有决心的问题解决者。

数小时前罗姆尼被正式提名为共和党总统候选人。在安为共和党大会准备的演讲稿中，她给自己认识了近50年的丈夫勾画出一幅非常正面的形象。

她称丈夫直面他所遇到的每一个挑战，包括解决2002年盐湖城奥运会所遇到的问题，以及帮助她与多发性硬化症和乳腺癌抗争。

“这个我在高中舞会上遇到的男人，生活中处处鼓励他人，”63岁的安说道。“在奥运会期间很多人想放弃的时候，他是这样做的。”

“这是一个每天醒来都带着决心解决别人说解决不了的问题、以及修复别人说不可修复之事的男人，这也是一个比任何人都勤奋以便让我们不那麽辛苦的男人。”

针对有人称罗姆尼生命中从未遭遇过苦难，且不了解民间疾苦的说法，安也予以回击。

“我在某处读到，说米特和我有一个‘童话般的婚姻’。但在我读过的小说中，从未描述过在漫长的、下着雨的冬季下午一个房子里五个孩子同时哭叫。而且，那些小说似乎也从未有一章叫做‘多发性硬化症’或‘乳腺癌’。”

“‘童话般的婚姻’？完全不是。我和米特·罗姆尼所有的是现实的婚姻。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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